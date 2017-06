European Start-up Days odbyły się w katowickiej Hali Spodek w dniach 11-12 maja 2017. Podczas imprezy zaprezentowało się 100 start-upów, które miały okazję spotkać się z potencjalnymi inwestorami i kontrahentami oraz instytucjami specjalizującymi się we wspieraniu nowych przedsięwzięć.

Rozmowy eMonero z inwestorami

Uczestnictwo eMonero w European Start-up Days przełożyło się na wiele nowych kontaktów i zainteresowanie w branży finansowej. W najbliższym czasie planowane są rozmowy z kilkunastoma potencjalnymi inwestorami, niektóre z nich już ruszyły. Co sprawiło, że wiele firm rozważa współpracę z eMonero?

- Inwestorzy, z którymi spotykaliśmy się podczas European Start-up Days doceniają przede wszystkim nasz ogromny potencjał rozwojowy. Dobrze prognozuje ich zdaniem także fakt, że firma rozwinęła działalność do obecnego poziomu bardzo efektywnie zarządzając własnymi, stosunkowo niewielkimi zasobami – mówi Konrad Bartnik, Prezes Zarządu P2P Lending Sp. z o.o., podmiotu, do którego należy eMonero. – Porównując skalę zainwestowanych do tej pory środków z efektami, łatwo zauważyć, że zarządzamy finansami bardzo racjonalnie, a jednocześnie odważnie. Dzięki temu mamy świetne efekty w zakresie rozwoju produktu oraz tworzenia nowych możliwości dla rozwoju social lendingu w Europie. Każda złotówka u nas po prostu uczciwie pracuje.

Do najważniejszych cech eMonero, docenianych przez inwestorów należy przede wszystkim potencjał do szybkiej ekspansji na inne rynki Europejskie. Stworzone przez eMonero unikalne rozwiązanie modelu biznesowego pozwala na ekspansję bez znacznych nakładów na tworzenie osobnych modeli dla innych rynków Unii Europejskiej. Ten czynnik rokuje dobrze w kontekście efektywności kosztowej przedsięwzięcia oraz jego przewagi nad konkurencją.

Cenna wymiana doświadczeń

W związku z międzynarodowymi ambicjami rozwoju eMonero, bardzo cenne były podczas European Start-up Days rozmowy z reprezentantami firm, które działają już na rynkach zagranicznych. Dało to możliwość prześledzenia ich drogi oraz błędów i problemów.

- Problemem wielu start-upów jest to, że przyjęty przez nie w początkowej fazie model biznesowy ogranicza ich pole działania do polskiego rynku. To skutkuje szybkim pojawieniem się barier wzrostu – firma przestaje rosnąć na dość wczesnym etapie działania. – mówi Konrad Bartnik. – Dlatego ważne jest przemyślenie biznesu na większą skalę, ale także rozpoznanie wielu problemów, jakie niesie wejście na rynki międzynarodowe. Spotkania ze start-upami, które przeszły tę trudną drogę, lub wiedzą jak ją przejść są bezcenne. To ogromna wartość dodana European Start-up Days bo taka wymiana doświadczeń działa na korzyść młodych, polskich przedsiębiorców jako grupy.

Podczas European Start-up Days z serwisem pożyczek społecznościowych eMonero mieli też okazje zapoznać się potencjalni użytkownicy. W ich oczach uznanie budziło przede wszystkim bardzo poważne potraktowanie przez eMonero kwestii bezpieczeństwa pożyczkodawców i pożyczających - zarówno w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, jak i prawnego. Wyróżnia to firmę na tle konkurencji i jest szczególnie ważne w kontekście niejasnego prawa, dotyczącego pożyczek społecznościowych.

Co warto zmienić w European Start-up Days?

European Start-up Days mogłyby poważnie zwiększyć atrakcyjność Europejskiego Kongresu Gospodarczego i dać więcej korzyści uczestnikom, gdyby poprawiona została widoczność stanowisk start-upów. W tym roku ulokowane były one w osobnym budynku, co ograniczało frekwencję odwiedzających stoiska. Warto, aby organizatorzy rozważyli w przyszłej edycji włączenie prezentacji start-upów w główny nurt Kongresu i przesunięcie stanowisk do głównego holu targów. Pomogłoby to jeszcze bardziej rozwinąć wiele świetnych, innowacyjnych pomysłów, które mogą stać się ważnymi ogniwami napędowymi naszej gospodarki.

Zmiany w eMonero: reinwestowanie oraz pożyczki B2C

Serwis pożyczek społecznościowych eMonero nie ustaje w doskonaleniu swoich produktów. Już w lipcu przewidziane jest wejście eMonero w obszar B2C - serwis umożliwi spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością inwestować środki w pożyczki i zarabiać. W najbliższym czasie pojawi się też możliwość reinwestowania środków, dzięki czemu będą one mogły pracować dla użytkowników przez cały rok.